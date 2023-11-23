В Москве мужчина избил и ограбил девушку-косметолога

В Москве мужчина накинулся на девушку-косметолога с ножом и ограбил. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

Уточняется, что ограбление произошло в квартире дома на Народной улице. Преступник попал в жилище москвички под видом клиента, после чего ударил ее по голове, начал угрожать ножом и отнял у нее 20 тысяч рублей и три гаджета.

Через некоторое время грабителя задержали полицейские на улице Юных Ленинцев. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 31-летний приезжий. В отношении мужчины возбудили дело по статье о разбое, сейчас он заключен под стражу.

Ранее стало известно, что в Забайкалье 13-летний мальчик избил дедушку чайником и бросил кота о стену. Школьник, совершивший проступки, состоит на учете с психическим расстройством. В настоящий момент он находится в специализированном учреждении.