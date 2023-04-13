В Москве мужчина 5 часов пытал связанную скотчем бывшую и справлял нужду ей на лицо

В Москве девушка написала заявление в полицию на бывшего возлюбленного. Она утверждает, что он на протяжении пяти часов держал ее связанной в квартире и издевался. Подробности узнало издание mk.ru.

По словам 25-летней россиянки, 9 апреля она пришла на съемную квартиру на Северо-Западе столицы, где раньше жила со своим 37-летним кавалером, чтобы забрать свои вещи. Однако такой расклад событий не устраивал мужчину, подрабатывающего репетитором по игре на гитаре. Он закатил скандал, и в ходе ссоры схватил девушку, ударом по ноге повалил ее на пол и связал скотчем.

В таком положении жертва пробыла пять часов. При этом она просила музыканта отпустить ее, но тот не слушал и лишь издевался над ней. Самым унизительным оказалось то, что он справлял нужду прямо ей на лица, чтобы показать свое превосходство.

На утро мужчина все-таки развязал экс-возлюбленную и отпустил, а она отправилась в полицию, чтобы сообщить о преступлении. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.

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