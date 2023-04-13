Убийца модели Гретты Ведлер рассказал, почему год хранил ее тело в чемодане и не хоронил

Появились новые подробности в деле убитой модели Гретты Ведлер, тело которой нашли в чемодане. Бывший возлюбленный блондинки Дмитрий Коровин рассказал, почему год не избавлялся от тела. Об этом пишет kp.ru.

Друзья и знакомые Гретты считали, что в феврале 2021 года она улетела на Бали. 23-летняя девушка писала им в соцсетях, но неожиданно пропала. В марте 2022 года стало известно, что модели уже как год нет в живых, а ее тело нашли упакованным в чемодан. Он хранился в деревне под Липецком. Полицейские задержали бывшего любовника покойной – Дмитрия Коровина. Он оказался главным подозреваемым.

При этом знакомые девушки тоже были уверены, что именно 23-летний парень убил блондинку. Позже он сознался в преступлении. И рассказал, что между ними произошла ссора. В какой-то момент Дмитрий узнал, что его девушка работает эскортницей и выезжает проводить время с другими мужчинами. Тогда Ведлер и Коровин начали ругаться.

На допросе парень рассказал, что в тот роковой день они заселились в гостиницу в центре Москвы. Будучи в алкогольном опьянении, они начали выяснять отношения, Гретта якобы ударила его бутылкой по лицу, а он ответил ей кулаками. Модель потеряла сознание, Коровин взял подушку и плотно закрыл ей лицо, перекрыв дыхание. Когда мужчина понял, что любимая мертва, то сложил ее тело в чемодан и отвез в Липецк.

Следователи интересовались, почему мужчина целый год хранил тело девушки в чемодане. Он ответил, что планировал выбрать «красивое поле», где собирался ее похоронить. Но не успел.

«Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог «выбросить ее, как какую-нибудь собачку», – говорит следователь.

Несмотря на «любовь», Дмитрий после убийства прихватил с собой телефон Гретты, украл с банковских счетов полтора миллиона рублей и взял на девушку кредит на 700 тысяч рублей.

Никто не искал пропавшую модель, потому что у нее с родителями были напряженные отношения. Отмечается, что через несколько месяцев после пропажи заявление в полицию написал один из клиентов девушки, можно сказать – посторонний мужчина.

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