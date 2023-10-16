В Москве молодая женщина пыталась вытолкнуть в окно семилетнюю дочь

В Москве женщина попыталась вытолкнуть семилетнюю дочь в окно. На крики ребенка обратили внимание соседи: они стали стучать в дверь квартиры.

Подробности происшествия сообщает mk.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов. Молодая женщина по неизвестной причине пыталась вытолкнуть дочь в окно. Ребенок кричал, что не хочет прыгать.

Когда в дверь постучали соседи, она отпустила девочку, пишет издание. Точно неизвестно, то ли дочь вырвалась, то ли у матери произошло просветление. С ребенком все в порядке.

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