В Москве мать убила 4-летнего ребенка. Трагедия случилась в квартире на Рублевском шоссе.

О происшествии сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, на место вызвали сотрудников полиции. Стражам порядка никто не открыл дверь.

Когда дверь в жилище вскрыли, внутри оказалось тело убитого малыша. Его мать задержана.

Ранее мы писали о женщине, которая родила в туалете электрички и убила младенца ножницами, потом выбросила. Как выяснилось позже, она росла в неблагополучной и пьющей семье. Первого ребенка родила в 18 лет, но о нем ничего не известно.