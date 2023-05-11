22:09, 11 мая 2023
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В Москве мать убила 4-летнего ребенка
Фото: Freepik
В Москве мать убила 4-летнего ребенка. Трагедия случилась в квартире на Рублевском шоссе.
О происшествии сообщил Telegram-канал 112.
По информации источника, на место вызвали сотрудников полиции. Стражам порядка никто не открыл дверь.
Когда дверь в жилище вскрыли, внутри оказалось тело убитого малыша. Его мать задержана.
Ранее мы писали о женщине, которая родила в туалете электрички и убила младенца ножницами, потом выбросила. Как выяснилось позже, она росла в неблагополучной и пьющей семье. Первого ребенка родила в 18 лет, но о нем ничего не известно.