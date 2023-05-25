В Москве мать так наказала 7-летнего сына, что тот сбежал из дома и пожаловался полицейским

Семилетний мальчик из Москвы сбежал из дома после того, как мать наказала его при помощи ремня. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что родительница решила наказать сына за то, что он украл ее банковскую карту и купил чипсы, жвачки и сухарики.

Источник утверждает, что на мальчика, бесцельно и странно шатающегося по району, вдобавок всхлипывающего, обратили внимание прохожие. Они спросили у него, все ли в порядке, мальчик ответил, что сбежал из дома из-за того, что мама его бьет.

В результате вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. На теле у ребенка врачи обнаружили кровоподтек. Далее полицейские привели мальчика домой.

Мать рассказала о случившемся, и за что был наказан ребенок.

«Устроил себе тусу со вкусняшками без разрешения, за что получил один легкий шлепок ремнем», – подчеркивается в сообщении.

Женщина добавила, что сын часто без спроса уходит из дома и подолгу гуляет. Кроме этого, у мальчика – задержка общего развития. Но это не помешало ему успешно окончить второй класс в местной школе.

Отмечается, что ребенок воспитывается без отца — бабушкой и мамой.

По итогу дела на маму ребенка составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей. Органы опеки возьмут данную семью на контроль.

Ранее сообщалось, что две сестры после переезда в Москву заявили в полицию на отца-насильника.