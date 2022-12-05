Мужчины избили и заперли голую девушку в собачьей клетке, сделав секс-рабыней

В США неизвестные жестоко избили девушку и заперли в собачьей клетке, сделав ее секс-рабыней. Голую и обессилевшую жертву нашел бывший жилец трейлера, который пришел за вещами.

Мужчина увидел девушку в клетке в передвижном доме, заваленном фекалиями людей и животных. Она попросила о помощи.

Как выяснилось, ее сделали секс-рабыней в качестве наказания за кражу. Девушку обещали «сутенёрить», пока она всё не заплатит. Оказавшийся в трейлере мужчина заявил, что в дом уже едут несколько человек, готовых ее изнасиловать.

В конце концов были арестованы пятеро мужчин. Их обвиняют по нескольким статьям, в том числе похищении человека, владении оружием и ножом во время преступления. Девушку с ушибленным глазом и травмами на лице отправили в больницу.

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