В Москве мать нашла 13-летнюю дочь с голым мужчиной на аниме-вечеринке в подвале дома

В Москве 50-летняя женщина подслушала разговор дочери и узнала о запланированной вечеринке поклонников аниме. Она решила проследить за 13-летней девочкой и обнаружила ребенка в подвале жилого дома с голым мужчиной.

Подробности привел Telegram-канал 112.

Женщина вычислила дочь благодаря услуге «родительский контроль». Он показал, что девочка находится в московской многоэтажке.

Приехав на место, она спустилась в подвал жилого дома и нашла в одном из помещений дочь. Она была не одна, а с 36-летним мужчиной.

Остальные участники аниме-вечеринки сбежали, увидев женщину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему должны избрать меру пресечения. Прежде он был судим за разглашение гостайны.

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