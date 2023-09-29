В Москве мать на сутки оставила двух малышей без воды и еды в запертой квартире

В Москве 21-летняя женщина оставила детей в квартире. Одному малышу – год, второму – два: они находились в запертой комнате без присмотра больше суток.

Подробности сообщил Telegram-канал 112.

В какой-то момент из квартиры стал доноситься детский плач. Соседи сообщили об этом в полицию.

По данным Telegram-канала SHOT, все случилось в квартире на улице Маршала Еременко. Дети были целый день без воды и еды. Более того, с одной стороны дверь в комнату заставили пеноблоками.

Малышей госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мать выставила на продажу ребенка. Женщину нашли: она объяснила появление объявления взломом страницы.