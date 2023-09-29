21:26, 29 сентября 2023
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В Москве мать на сутки оставила двух малышей без воды и еды в запертой квартире
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В Москве 21-летняя женщина оставила детей в квартире. Одному малышу – год, второму – два: они находились в запертой комнате без присмотра больше суток.
Подробности сообщил Telegram-канал 112.
В какой-то момент из квартиры стал доноситься детский плач. Соседи сообщили об этом в полицию.
По данным Telegram-канала SHOT, все случилось в квартире на улице Маршала Еременко. Дети были целый день без воды и еды. Более того, с одной стороны дверь в комнату заставили пеноблоками.
Малышей госпитализировали. В отношении матери возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мать выставила на продажу ребенка. Женщину нашли: она объяснила появление объявления взломом страницы.