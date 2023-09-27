Мать выставленного на продажу мальчика объяснила появление объявления

Мать мальчика, выставленного на продажу на «Доске объявлений» в Новосибирске, объяснила причину появления объявления. По ее словам, аккаунт могли взломать.

Женщину разыскали журналисты сайта kp.ru. 25-летняя россиянка живет в 27 километрах от Омска. У женщины двое детей: шестилетняя дочь и годовалый сын, который и был изображен на фото.

Она говорит, что ее семья благополучная. Объявление о продаже сына вызвало у матери шок.

На сайте, где его нашли, женщина, якобы, не была зарегистрирована.

«Недавно мы с сыном пошли гулять, я сфотографировала его на качели и выложила снимки на свою новую страницу в соцсети», - рассказала она.

О продаже ребенка она узнала, когда в дом пришла полиция. На скриншоте с сайта, который показали правоохранители, был ее сын.

Она полагает, что некогда удаленную на «Доске объявлений» страницу кто-то восстановил и ее взломали. Теперь женщина собирается писать заявление, чтобы взломщики понесли наказание. Из этой ситуации она вынесла урок: лучше ничего и нигде не выкладывать.

Напомним, на сайте объявлений появилось сообщение о продаже ребенка. В подписи говорилось, что «цена договорная». Возбуждено уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека.

Ранее сообщалось, что приемная семья певицы Дианы Анкудиновой заявила в полицию на родную мать артистки. С ростом популярности исполнительницы родственница стала писать «неадекватные сообщения».