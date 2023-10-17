Избивали два часа: подростки похитили мальчика и вымогали у него деньги под угрозой пистолета

В Башкирии двое студентов колледжа вывезли в лес одного из учеников местной гимназии и вымогали у него деньги, угрожая пистолетом, за то, что он якобы распространяет наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все произошло 28 сентября. Подростки решили подзаработать. Они взяли пневматический пистолет и похитили 16-летнего мальчика.

Парня избивали в течение двух часов. Злоумышленники требовали отдать им 20 тысяч рублей, а потом отпустили. Через две недели Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве.

16 октября подростки попали на допрос к следователям, после чего одного из них задержали: сейчас он находится в ожидании суда по мере пресечения. Его соучастнику пока не избрали форму наказания.

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