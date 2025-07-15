В здании Государственной думы затопило курилку во время ливня в Москве

В здании Государственной думы РФ потекла крыша во время сильного дождя в Москве. Вода проникла в помещение, предназначенное для курения. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в личном Telegram-канале.

15 июля столицу России накрыли ливни с грозами. В некоторых районах Москвы жители даже заметили град, а улицы центра города затопило. Пострадали подземные парковки, метро, а также здание Госдумы, находящееся на Охотном ряду. По словам Юнашева, это уже не первый раз, когда случается потоп.

«В Госдуме потекла крыша в курилке. Это уже не первый раз, когда здание на Охотном ряду уступает стихии. В этот раз потеки воды я заметил и на некоторых этажах внутри ГД», - написал журналист.

Отметим, что из-за непогоды затопило Дмитровское шоссе в районе метро «Лианозово». Машины ушли под воду, и понадобился трактор, чтобы вытащить их.

Ранее в Госдуме призвали внести музыкантов из группы «Порнофильмы» в реестр иноагентов.