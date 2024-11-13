В районе Выхино-Жулебино в Москве люди оказались заблокированы в горящем общежитии ветеринарной академии. Они просили о помощи из окон.

Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Ташкентской.

По данным агентства, очаг возгорания находился на первом этаже. Огонь распространился на второй этаж здания. Людям отрезало путь выхода. Были эвакуированы 15 человек.

Ранее сообщалось о пожаре в съемной квартире певицы Инстасамки. Исполнительница в момент происшествия находилась внутри.

По словам исполнительницы, она видела перед собой горящие мебель и вещи. Пожарные приехали моментально после звонка. Певица благодарила Бога, что вышла из квартиры живой. Она говорила, что «это очень страшно». Певица арендовала квартиру за 500 тыс. рублей в месяц.