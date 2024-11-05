«Это очень страшно»: Инстасамка прокомментировала пожар в своей съемной квартире

Певица Инстасамка подтвердила пожар в съемной квартире. Исполнительница поблагодарила Бога за то, что вышла живая. Она сообщила, что пожарные прибыли к месту происшествия моментально после звонка - через минуту.

Комментарий о происшествии она оставила в своем Telegram-канале.

«Действительно, это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая», - поделилась певица.

В момент происшествия мужа дома не было. Инстасамка видела перед глазами горящую мебель и вещи. «Это очень страшно», - отметила она.

После получения доступа к квартире певица вынесла «миллион коробок» с вещами, столько же пришлось отправить в химчистку и на восстановление, сообщила Инстасамка.

«Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту, может, две или три. Моментально после звонка», - рассказала Дарья.

По словам артистки, пожарные спасли альбомы с фото, картины, ценные бумаги, концертные костюмы, парики и важные записи.

«Не желаю никому пережить такой стресс и увидеть своими глазами свой горящий дом», - заключила исполнительница.

Ранее мы писали, что пожар в съемной квартире Инстасамки мог произойти из-за камина.