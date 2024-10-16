В Москве курьер сбил мать двоих детей и пытался откупиться

В Москве курьер на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Об этом пишет Regnum со ссылкой на мужа погибшей.

Как рассказал супруг погибшей матери двоих детей, родственники 22-летнего курьера звонили семье и предлагали 500 тысяч рублей, чтобы они забрали заявление из полиции.

«Предлагали деньги, чтобы жена забрала заявление, которое она успела написать, будучи в больнице. Пытались отмазать от уголовной ответственности этого человека, который даже не вызвал медиков на место», — заявил мужчина.

Москвич также признался, что он привозил дочерей на могилу к матери. Пятилетняя и трехлетняя девочки знают, что их мать скончалась.

«Я не рассказывал им подробности того, что случилось. Могу сказать, что быть отцом-одиночкой дочерей сложно. <…> Я им как мама и папа, и бабушка, и дедушка», — добавил он.

Уточняется, что ЧП произошло 20 июля прошлого года на Нижней Красносельской улице. Женщина спешила домой к детям и мужу, однако на трамвайных путях ее сбил курьер на электросамокате. Мужчина скрылся с места ДТП и не стал оказывать первую помощь или вызывать медиков.

Помощь пострадавшей оказали случайные прохожие. Именно они вызвали «скорую», после чего женщину доставили в НИИ им. Склифосовского, где она и умерла. В итоге курьера приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить 1,5 млн рублей семье погибшей.

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