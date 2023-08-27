Укусила за лицо: десятилетняя девочка попала в больницу после игры с собакой

Несовершеннолетняя жительница Ленинградской области попала в больницу с травмами средней степени тяжести — десятилетнего ребенка покусала собака. Домашний питомец вцепился в лицо школьнице, передает 78.ru.

Сообщение о нападении на несовершеннолетнюю поступило в полицию накануне вечером, 26 августа. Оказалось, что на одном из участков СНТ «Хуторок» в поселке Кирилловское собака покусала девочку.

Днем того же дня в гости к семье школьницы приехали знакомые. Они привезли с собой на участок домашнего питомца. В какой-то момент девочка начала играть с собакой. Животному что-то не понравилось, и оно укусило ребенка за лицо.

Травма, полученная несовершеннолетней, оказалась серьезной. Ее госпитализировали в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести с множественными укушенными ранами. Сейчас новоприбывшей пациентке оказывают необходимую помощь в отделении челюстно-лицевой хирургии. По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов начала доследственная проверка.

Ранее в Ленобласти произошел конфликт из-за собаки, который закончился убийством. Ранее судимый житель расправился с соседом.