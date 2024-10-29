В Москве известный акробат облил бензином бар, в котором потерял телефон

В Москве акробат Большого Московского цирка, участник шоу Ильи Авербуха, обладатель Гран-при на фестивале «Золотой Карл» облил бензином бар, в котором потерял 14-й айфон. Поступок расценили как хулиганство.

Подробности приводит mk.ru.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Артист праздновал получение квартиры – 29 декабря он посетил несколько питейных заведений. Выйдя из бара на Садовой-Каретной улице он обнаружил пропажу мобильного телефона.

Артист вернулся в заведение, но, по его словам, там не дали искать гаджет. Утром он снова пришел в бар – визит тоже не дал результатов. Официанты рассказали другую версию и утверждали, что вели себя корректно и искали мобильный вместе с клиентом.

31 декабря артист пришел к бару с канистрой с бензином и стал поливать горючее на входную дверь. Его скрутили официанты и сотрудники Росгвардии.

Мужчина утверждал, что не планировал поджигать заведение. Однако суд приговорил акробата к году принудительных работ. Артиста тут же освободили - ему зачли срок за время пребывания в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Омской области подросток с канистрой с бензином напал на женщину-таксиста. Злоумышленник угнал ее автомобиль.