Под Волгоградом школьник напоролся на ручку и лишился зрения, об этом сообщает V1.ru.

Второклассник из школы, расположенной в Волгоградской области, едва не лишился глаза. О происшествии стало известно из соцсетей. По рассказу матери ребенка, его сына толкнул другой ученик во время перемены.

«Ребенок глазом напоролся на дверную ручку. Глаз сразу же залило кровью. Мне позвонили, я приехала сразу же, отпросилась с работы, когда приехала в школу, увидела, что возле сына уже скорая, уже глаз был закрыт повязкой»‎, - рассказала она.

Врачи осмотрели ребенка и решили, что его нужно везти в больницу Волгограда. По словам матери, ее сына прооперировали - медики обнаружили разрыв глазного яблока в двух местах. Чтобы спасти зрение, ребенку предстоит перенести еще несколько операций.

При этом женщина рассказала, что мать ребенка, который толкнул ее сына, на связи с ней.

«Мама мальчика, который толкнул моего сына, тоже звонила, вчера мальчик этот писал сыну, говорит, что он ни в чем не виноват»‎, - рассказала она.

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