В Москве ищут 15-летнюю девочку, которая исчезла после общения с мошенниками

В Москве разыскивают 15-летнюю девочку, пропавшую ранее на этой неделе. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

По данным «Фонтанки», подросток вышла из дома на улице Черемушки в Новой Москве и не пришла обратно. При этом правоохранители уже установили, что перед пропажей девочка подверглась «влиянию телефонных мошенников».

Baza также указывает, что мать девочки, которая и обратилась в полицию, обнаружила пропажу драгоценностей из шкатулки и ноутбука. В поисках ребенка помогают волонтеры.

Ранее мы писали о том, что 15-летняя же школьница пропала в Ачинске. После исчезновения она записала видео с кладбища. Ее местонахождение удалось оперативно установить. Выяснилось, что в инциденте также замешаны телефонные жулики.