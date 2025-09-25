В Москве инсульт у студента едва не закончился «синдромом запертого человека»

В Москве 21-летний студент попал в больницу с инсультом, но ситуация едва не закончилась «синдромом запертого человека». Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Молодой человека был доставлен в региональный сосудистый центр при столичной больнице им. В. В. Вересаева менее чем через два часа после появления первых симптомов. У него диагностировали малый неврологический дефицит. Результаты МРТ показали, что состояние парня может ухудшиться. Врачи увидели признаки ишемии в функционально значимой зоне головного мозга.

Далее КТ-ангиография выявила тромб в крупной артерии. Медики объяснят, что юноше грозил обширный инфаркт ствола головного мозга. Более того, был риск развития «синдрома запертого человека», при котором пациент остается полностью парализованным, двигаться могут только глаза.

Однако это было не все. У студента также обнаружили аневризму подключичной артерии, закупорку сосудов плеча и подозрение на синдром Такаясу (аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и ее ветви — прим. ред.).

Молодому человеку экстренно провели сложную операцию по удалению тромба. Все прошло благополучно, и уже через 4 часа состояние парня стало улучшаться. Через неделю он может вернуться домой и продолжить учебу.

