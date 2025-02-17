В Москве госпитализировали брата известного поэта и журналиста

В Москве с отравлением психоактивными веществами госпитализировали родного брата известного журналиста и поэта Ярослава Могутина. Об этом сообщает «Регнум».

По данным агентства, 10 февраля 28-летний Глеб Могутин был доставлен в НИИ Склифософского. Медики связались с полицией и доложили, что у пациента наблюдаются признаки психотропной интоксикации.

«Мужчину экстренно доставили на карете скорой помощи из одного из многоквартирных домов по улице Новаторов в Москве. Врачи диагностировали у Глеба Могутина отравление психодислептиками (они же психоделики или галлюциногены). Информация о случившемся была передана в полицию Москвы», — приводит «Регнум» слова источника.

Напомним, Ярослав Могутин — известная и неоднозначная фигура в новейшей российской истории. В 1990-ые годы он взял скандальное интервью у Бориса Моисеева, писал статьи про Чеченскую войну, публиковался в ныне запрещенной газете Эдуарда Лимонова, а также писал прозу и стихи. В 1994 году после возбуждения против него уголовного дела эмигрировал в США.

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