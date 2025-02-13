Режиссера Ларса фон Триера госпитализировали из-за болезни Паркинсона

Известного датского режиссера Ларса фон Триера, который страдает болезнью Паркинсона, экстренно доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя основанной им кинокомпании Zentropa.

Уточняется, что в настоящий момент 68-летний кинематографист уже чувствует себя лучше, но нуждается в помощи врачей и специализированном медицинском уходе. Режиссер находится в госпитале временно и эту информацию решили раскрыть, чтобы избежать распространения каких-либо слухов о состоянии постановщика.

«Это дополнение к его личному жилью. Ларс чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах”, - заявила продюсер Zentropa Луиза Вест

О проблемах со здоровьем у Ларса фон Триера стало известно летом 2022 года. Информацию о болезни с его согласия обнародовала кинокомпания Zentropa. Летом 2023 года постановщик выложил в своем микроблоге пост, в котором написал: «У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время контролируемый алкоголизм».

Премьера последнего полнометражного фильма «Дом, который построил Джек», снятого Триером, состоялась в 2018 году.

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