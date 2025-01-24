В Москве годовалый сын священника выпил чистящее средство и попал в больницу

В Москве годовалый ребенок священника выпил чистящее средство и был госпитализирован с химическим ожогом. Об этом 24 января сообщает информагентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в семье воспитывается шестеро несовершеннолетних детей, надзор за которыми осуществляет супруга клирика. Именно она быстро отреагировала на ситуацию.

«Днем 21 января женщина находилась дома с 5-летней дочерью и годовалым сыном. Супруг находился на работе, а старшие дети были на занятиях в православной школе. Женщина прибежала на плач сына и увидела у него в руках бутылку из-под чистящего средства», — рассказал собеседник агентства.

Как утверждается, мальчик схватил бутылку, когда его мать мыла посуду.

«Женщина сразу же промыла сыну рот и позвонила в службу 112. Бригада скорой помощи приехала быстро, и ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с отравлением и химическим ожогом», — сообщил источник.

Ранее в Москве посетитель фитнес-клуба умер, проведя 40 минут в сауне.