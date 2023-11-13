Скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП в Свердловской области, об этом сообщает E1.RU.

Авария произошла еще 2 ноября на Ржевском тракте в Свердловской области. Мужчина без водительских прав вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором находились трое человек - бабушка и двое ее внучек. Мужчина и его пассажир от полученных травм скончались на месте.

Бабушку и внучек госпитализировали с различными травмами в больницу. При этом самое тяжелое состояние было у шестилетней девочки - ушибы, разрыв селезенки, желудка, кишечника и сильная травма головы. Как стало известно журналистам, она скончалась в больнице накануне, не приходя в сознание.

«10 дней комы, организм не выдержал. За рулем была бабушка, ехала по своей полосе и никого не трогала. Лишенный прав водитель в один миг унес жизнь свою, пассажира, а теперь и Златушка наша будет в гробу», - рассказала подруга семьи.

Отмечается, что бабушку уже выписали из больницы, состояние сестры погибшей девочки стабилизировалось.

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