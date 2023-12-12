В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Теплый Стан» из-за возгорания, об этом «Страстям» рассказала очевидица.

По словам посетительницы торгового центра, 12 ноября около 12 часов по московскому времени через громкоговорители объявили об экстренной эвакуации.

«Сначала код 1000 объявили для сотрудников, потом срочная эвакуация. Закрыли все магазины», - рассказала девушка.

Очевидица рассказала, что все случилось из-за возгорания. Представители ТЦ на момент написания новости не ответили на звонок журналиста «Страстей».

Ранее мы писали о том, что в Нижнем Новгороде мужчина едва не сгорел заживо возле супермаркета. По данным СМИ, инцидент произошел на Краснозвездной улице в Советском районе. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина зашел в магазин и стал там вести себя неадекватно. Незнакомец кричал, что его хотят убить. После этого мужчина вышел на улицу и загорелся.