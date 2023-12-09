Получил ожоги 70% тела: мужчина загорелся возле магазина

Житель Нижнего Новгорода попал в ожоговый центр после инцидента у супермаркета. Мужчина загорелся возле магазина и едва не погиб. Сейчас ему оказывают необходимую помощь, передает Life.ru.

По данным СМИ, инцидент произошел на Краснозвездной улице в Советском районе. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина зашел в магазин и стал там вести себя неадекватно. Незнакомец кричал, что его хотят убить.

Затем житель Нижнего Новгорода вышел на улицу и загорелся. Работу супермаркета пришлось приостановить — из помещения эвакуировались 20 человек. Мужчина в результате случившегося выжил, но получил серьезные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. У него диагностировали ожоги 70% тела. Личность мужчины пока установить не удалось.

Ранее в ХМАО отец облил дочь-первоклассницу с головы до ног кипятком. В результате случившегося несовершеннолетняя получила серьезные ожоги.