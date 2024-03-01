В Москве экс-чемпионка России по бодибилдингу Богрунова загорелась в машине

В Москве пострадала экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова. Она загорелась в собственной машине, неудачно закурив. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, спортсменка ехала на автомобиле по столичному району Строгино. В какой-то момент она достала сигарету, но из-за порывов ветра не смогла ее поджечь. Огонь перекинулся на ее длинные волосы, а после и на кожу женщины.

Богрунова после случившегося была экстренно госпитализирована. Ее доставили в НИИ Склифосовского с сильными ожогами. На данный момент ее состояние неизвестно.

Напомним, что сейчас Ирине 41 год, и она занимается популяризацией бодибилдинга в России, а также тренирует молодых спортсменов. За ее плечами победы в большом количестве не только российских, но и европейских соревнований. Она является мастером спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа.

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