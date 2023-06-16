В Москве двухлетний ребенок ненадолго остался без внимания и выпал из окна второго этажа

На востоке Москвы двухлетний мальчик выпал со второго этажа из окна квартиры.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

На Большой Черкизовской улице в Москве ребенок ненадолго остался без внимания родителей. Оказавшись без присмотра, мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа.

Он был госпитализирован в больницу святого Владимира на Рубцовско-Дворцовой улице.

В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Родителей также предупредили, что москитные сетки не являются средством защиты от падения из окна. Детей лучше ограждать от открытых окон.

Недавно мы писали, что бывшая солистка группы «Россини» Елизавета Кутузова выпала из окна вслед за своей маленькой дочерью. Директор певицы прокомментировала произошедшее.