Ребенок исчез из больницы в Красноярске: забрал с собой пакет со сланцами и зубной щеткой

В Красноярске семилетний мальчик самовольно покинул больницу, в которой проходил лечение, и пропал. Сотрудники клиники обратились в полицию. Об этом сообщает УМВД региона.

Как стало известно, ребенок лежал в больнице, однако в один из дней, не дождавшись выписки, покинул учреждение. Отмечается, что он был одет в серую ветровку, кофту и шапку. На ногах у него были кроссовки. Примечательно, что из клиники он забрал с собой даже пакет со сланцами и зубной щеткой.

После публикации новости о пропаже школьника сотрудникам правоохранительных органов удалось его найти. Его заметили в районе поселка Песчанка. Как сообщили прохожие, он шел по улице один. В МВД отметили, что он на данный момент находится вне опасности.

Ранее в Зеленоградске 16-летний подросток погиб, пытаясь вытащить из воды тонувших друзей. По информации источника, дети прыгали в воду с пирса, но в какой-то момент их стало уносить в открытое море.