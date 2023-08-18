В Москве двух мужчин задержали после кражи косметики и лекарств на 270 тысяч рублей

В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые украли из грузовика косметику и лекарства на сумму 270 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, это были ранее судимые граждане из Москвы и Самарской области. Отмечается, что 45-летний мужчина и его 61-летний знакомый решили воспользоваться тем, что водитель грузовика оставил машину открытой. Не привлекая к себе внимание, они вытащили несколько коробок с косметикой и лекарствами на сумму 270 тысяч рублей. Содержимое они успели продать, а деньги поделили.

Правоохранителями была начата проверка, в ходе необходимых мероприятий они задержали подозреваемых. Отмечается, что уголовного дело уже возбуждено. Мужчинам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали о том, как в городе Ревда Свердловской области мужчина вскрыл банкомат в женской консультации. Он украл из аппарата 2 млн рублей. Утром 14 августа неизвестный проник в здание, захватив в собой автоген – устройство для сварки. Перед тем, как подойти к банкомату, он заклеил лентой пожарную сигнализацию, открыл двери в регистратуре. Потом он вскрыл банкомат автогеном и забрал оттуда пять кассет на сумму 2 млн.