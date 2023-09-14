В Москве двое подростков упали с самоката на свежий асфальт и получили ожоги

В Москве двое семиклассников упали с самоката на свежий асфальт. Подростки получили ожоги и были на скорой доставлены в больницу.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел 13 сентября на Башиловской улице. Подростки катались на самокате и заехали туда, где шли ремонтные работы. Школьники думали, что ремонт закончен. В том месте расширили тротуар, и ребята устроили катание на просторной пешеходной зоне. Они не ожидали, что асфальт до сих пор кладут, и вляпались в раскаленную массу, падая с самоката.

Придя каждый к себе домой, подростки пытались смыть асфальт с рук. Но сделать это не получилось. Тогда они рассказали обо всем родителям, а потом отправились в травмпункт – оттуда детей увезли в больницу, чтобы лечить ожоги в условиях стационара.

Ранее сообщалось о взрыве электросамоката в квартире в Подмосковье. В результате 35-летний мужчина чуть не лишился зрения. Он получил ожоги, а квартира почти полностью выгорела.