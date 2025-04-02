В Москве двое охранников умерли от передозировки на рабочем месте

В Москве двое охранников умерли от передозировки наркотиков на рабочем месте. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, трупы 48-летнего мужчины и 46-летней женщины нашли 2 апреля в частной охранной организации, которая расположена на Новоясеневском проспекте. Уточняется, что охранников обнаружили коллеги, которые пришли на смену, примерно в 7:30. Мужчина и женщина лежали на полу в комнате для охранников, не подавали признаков жизни, а их тела уже посинели.

Причиной смерти, как выяснили эксперты, стала передозировка наркотиков. Известно, что погибший мужчина был сотрудником этого ЧОПа более трех лет, а женщина устроилась буквально недавно. Ранее в употреблении запрещенных веществ их никто не замечал.

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