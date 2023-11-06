В Москве девятиклассник порезал отцу ножом лицо из-за капель для глаз

В Москве школьник взял нож и порезал отцу лицо после замечания по поводу мата. Девятиклассник разозлился из-за того, что не смог сам себе закапать в глаза и выругался на всю квартиру, а после набросился на родственника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в Левобережном районе столицы. 16-летний подросток с конъюнктивитом никак не мог закапать себе в глаза капли, прописанные врачом. Школьник старался, но ничего не получалось. Тогда он разозлился и начал нецензурно выражаться. Крики услышал отец и сделал сыну замечание.

Девятиклассник еще больше разозлился, залез в шкаф, достал оттуда нож для походов, подаренный друзьями, и напал на отца. Он ударил мужчину ножом по подбородку. Родитель испугался и позвонил в полицию.

Школьник испугался ответственности, пришел в себя и извинился перед отцом. В итоге правоохранители провели с подростком профилактическую беседу и уехали. Отмечается, что отцу не потребовалась медицинская помощь.

Ранее мы писали о том, в Санкт-Петербург 12-летний подросток вонзил нож в грудь матери и сбежал.