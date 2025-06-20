В Москве девушку из Нижнего Новгорода удерживали в квартире и подвергали насилию

В Москве 21-летнюю девушку из Нижнего Новгорода удерживали в квартире и подвергали насилию. С нее требовали 18 тыс. долларов.

О случившемся сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка пропала 9 июня. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушку искали в Москве и Подмосковье.

Оказалось, что похитители удерживали ее в квартире на улице Молдагуловой. Издевательства снимали на видео и отправляли семье, требуя деньги.

Как пишет источник, злоумышленников задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Ижевске подростки сутки издевались над сверстником. В 16-летнего мальчика стреляли в упор из пневматики, а в момент издевательств мучители требовали, чтобы он звонил матери и просил для них деньги.