Били пряжкой от ремня, насиловали шваброй: российские подростки сутки безжалостно унижали сверстника

Группа подростков сутки издевалась над сверстником и изнасиловала его шваброй в Ижевске. Об этом рассказал источник Telegram-канала «Осторожно, новости».

Как сообщил источник, над 16-летним парнем жестоко издевались шестеро несовершеннолетних. Подростка били пряжкой от ремня, молотком по коленке, где у него стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики. Все унижения хулиганы сняли на видео.

По словам близких мальчика, на этом издевательства не закончились. Подростка изнасиловали шваброй и сбрили ему волосы. Согласно результатам судмедэкспертизы, на теле парня было около 100 гематом. Крики мальчика услышали соседи, которые и вызвали полицию. При этом несовершеннолетние требовали, чтобы во время издевательств подросток звонил маме и попросил для них денег.

Троих молодых людей задержали 7 апреля. Против них возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера и отправили в СИЗО на два месяца. В их компании была 14-летняя девочка, которая якобы подначивала своего парня на избиения. Сейчас она проходит по делу как свидетельница. Силовикам подростки сказали, что издевались над парнем «ради забавы». Знакомые малолетних преступников утверждают, что они начали унижать мальчика еще месяц назад и постоянно просили перевести деньги.

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. С понедельника он начнет учиться дистанционно.

Похожий случай произошел недавно в Свердловской области. Подростки избили шестиклассника до крови и сняли это на видео.