В Москве девушка с канцелярским ножом попыталась украсть водку и дезодорант из магазина

10 марта в центре Москвы задержали 20-летнюю девушку, пытавшуюся обокрасть один из магазинов. Сообщается, что молодая воровка хотела бесплатно получить бутылку водки и дезодорант. Об это стало известно изданию «Вечерняя Москва».

Начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин рассказал, что преступление случилось на Смоленском бульваре. Уроженка Краснодарского края зашла в магазин и засунула некоторые из товаров в карманы своей куртки, пытаясь быть незамеченной. Однако охранник проследил за подозрительной особой и не дал ей скрыться.

Признавать кражу 20-летняя девушка отказалась, даже когда попалась с поличным. Она достала канцелярский нож и стала размахивать им перед лицом мужчины, требуя, чтобы ее отпустили. В итоге сотруднику все-таки удалось обезоружить воровку и вернуть бутылку водки и дезодорант на место.

Приехавшие на место преступления правоохранители задержали россиянку и заключили ее под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее стало известно о госпитализации 11-летнего школьника в Москве. Мальчик опьянел после йогурта на завтрак. Сначала с ребенком все было хорошо, и он даже пошел в школу. Однако позже сверстники и учителя стали замечать, что у него заплетается язык и нарушена моторика. В больнице у ученика взяли кровь на анализы и выявили в ней этиловый спирт.