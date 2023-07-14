В Москве девушка пытала молодого человека кипятком ради документов на квартиру

В Москве девушка пытала молодого человека кипятком ряди документов на квартиру. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, между сожителями произошел конфликт во время встречи с друзьями. Употребив алкогольный напиток, девушка начала себя агрессивно вести. Она взяла чайник и на глазах у всех облила владельца квартиры кипятком. Выяснилось, что подобным действием злоумышленница хотела добиться от молодого человека документов на недвижимость. Однако, не достигнув желаемого, она съехала от него.

Сообщается, что потерпевший боялся угроз экс-избранницы, поэтому не стал обращаться за помощью к врачам. Через некоторое время у него поднялась температура. С каждым днем состояние молодого человека постепенно ухудшалось, вот почему он принял решение о вызове медицинских сотрудников. После тщательного осмотра жителя Москвы госпитализировали в ожоговую больницу.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье женщина убила сожителя, облив его кипятком. Подробности смотрите в этой статье.