В Москве девочку отвезли в больницу после номера с жидким азотом на дне рождения

В Москве мама 10-летней школьницы заказала развлекательную программу на день рождения за 42 тыс. рублей. Однако праздник закончился больницей: аниматор вылила на именинницу жидкий азот. Врачи выявили у ребенка ожоги второй степени.

Подробности сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Развлекательная программа для детей длилась полчаса. Трюк с азотом не был заявлен – школьнице сделали «сюрприз».

По словам матери пострадавшей девочки, ребенка полили азотом без учета, что школьница была в носках. Через несколько секунд после попадания на руки и ноги девочка стала кричать, что ей больно.

После инцидента организаторы предложили скидку в размере 7 тыс. рублей. В ситуации разбирается полиция.

Ранее в Петербурге 39-летняя женщина попала в больницу после посещения кулинарного шоу. Во время него на тело петербурженки попал жидкий азот, она ощутила жжение и обратилась к врачам.