Увезли в больницу с химическими ожогами: жидкий азот попал на тело женщины во время кулинарного шоу

Жительница Северной столицы попала в больницу с ожогами после посещения кулинарного шоу. Во время приготовления блюд на тело петербурженки попал жидкий азот, в результате чего та получила травмы, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Женщина пришла на мероприятие, участники которого могли приготовить кулинарные шедевры под присмотром профессиональных поваров. Во время шоу бармен вылил слишком много жидкого азота, из-за чего часть химического вещества попала на тело 39-летней жительницы Петербурга.

После этого женщина ощутила жжение. В итоге ей пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью. Пострадавшую петербурженку увезли в больницу с химическими ожогами. Пока о ее состоянии ничего неизвестно. По факту случившегося организована проверка.

Ранее в Северной столице 16-летняя девушка оказалась в больнице из-за аромасвечи. Ее госпитализировали в средней степени тяжести.