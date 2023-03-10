В Москве детей увезли на скорой из школы после шутки учеников с подлитым в кулер антисептиком

В московской школе 10 учащихся почувствовали себя плохо после того, как выпили воды из кулера. Оказалось, что трое школьников пошутили и подлили в емкость для воды антисептик.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, пятерых школьников увели в больницу. Там врачи осмотрят пострадавших.

В учебном заведении началась проверка. Хулиганов нашли – с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Школа, в которой произошло ЧП, находится в центре столицы, пишет Telegram-канал Shot. В учреждении был установлен кулер на 17 литров.

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник в Москве попал в больницу в результате опьянения йогуртом.