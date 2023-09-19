В Москве чиновницу Роспотребнадзора нашли мертвой в сквере

В Москве чиновницу Роспотребнадзора убили из-за неприязни, об этом сообщает АГН «Москва».

18 сентября в сквере на ул. Молдавская нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. У 51-летней жертвы были следы удушья и ссадины на лице. Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

Задержанный рассказал, что не был знаком с женщиной, а напал на нее из-за внезапно возникшей неприязни. Выяснилось, что жертвой стала начальница кадров столичного управления Роспотребнадзора. В ведомстве подтвердили смерть коллеги.

«Управление Роспотребнадзора по Москве скорбит по поводу гибели сотрудницы и выражает соболезнования родным и близким погибшей. Управление окажет всестороннее содействие следствию в расследовании произошедшего», – заявили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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