«Ее волосы и лицо были в крови»: молодой человек разбил голову своей девушки о витражную стену ТЦ

В Новосибирске молодой человек разбил голову сожительнице о витражную стену торгового центра. Избиение заметили очевидцы и поспешили рассказать об этом охранникам. Подробности сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на агентство безопасности «Гвардия».

По информации источника, когда происходящее было замечено гвардейцем, он сразу же нажал на тревожную кнопку. В тот момент парень бил свою девушку о стену. Она пыталась ему сопротивляться, но ей не хватало сил.

«Ее волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека. Охраннику пришлось буквально вырвать у хулигана пострадавшую», - рассказал информатор.

Когда парня отстранили от девушки, пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. У нее обнаружили рваные раны головы, поэтому ее пришлось госпитализировать. При этом россиянка отказалась писать заявление на своего истязателя. Как выяснилось, они вместе живут и нередко устраивают пьяные дебоши и драки в общественных местах.

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