В Москве четырехлетний мальчик прыгал на диване и вылетел в открытое окно

В Москве игра в квартире закончилась госпитализацией для четырехлетнего мальчика. Он сильно прыгал на диване и вылетел в открытое окно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник узнал, что все произошло случайно. Днем 12 июля малолетний развлекался в гостиной, пока его мама занималась домашними делами. В какой-то момент мальчик придумал занимательную игру. Он взобрался на диван и стал сильно прыгать. В итоге он не рассчитал свои прыжки и вылетел прямо в окно. На эмоциях его мать кинулась за ним.

Спасло ребенка то, что его квартира располагается на первом этаже. После случившегося его доставили в больницу и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали перелом лобной кости – мальчик приземлился на голову.

Сейчас маленький пациент находится в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что в ближайшее время его выпишут.

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