В Москве четырехдневный младенец получил ожоги ног из-за грелки

Младенец, родившийся всего три дня назад, получил ожоги из-за грелки. Инцидент случился в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в понедельник утром на улице Корнейчука. Мальчик мучился от коликов, мать решила положить ему в кровать грелку и ушла из комнаты. Через полчаса женщина вернулась и услышала, как ребенок плачет. Она обнаружила у него ожоги стоп.

Пострадавшего младенца госпитализировали, оказалось, что у него ожоги 2% поверхности кожи.

Ранее мы писали о том, как в Москве 43-летняя мама решила дать дочке витамин D3, но случайно перепутала пузырьки и достала настойку чистотела. В итоге девочка выпила «витаминку» и пошла играть. А спустя определенное время ей стало плохо.

Родительница вызвала бригаду скорой помощи и дочку госпитализировали в одно из медицинских учреждений столицы. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное и ее жизни ничего и не угрожает.

Подчеркивается, что настойка чистотел используется для противовоспалительного лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы, противопоказан детям до 12 лет.