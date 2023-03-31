Мать спутала настойку чистотела с витамином: 5-летнюю дочку госпитализировали в Москве

В Москве мать случайно напоила пятилетнюю дочку настойкой чистотела вместо витамина D3. В результате девочку отправили в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Источник утверждает, что у ребенка выявили токсическое отравление. Инцидент произошел в районе Ховрино. 43-летняя мама решила дать дочке витамин D3, но случайно перепутала пузырьки и достала настойку чистотела. В итоге девочка выпила «витаминку» и пошла играть. А спустя определенное время ей стало плохо.

Родительница вызвала бригаду скорой помощи и дочку госпитализировали в одно из медицинских учреждений столицы. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное и ее жизни ничего и не угрожает.

Подчеркивается, что настойка чистотел используется для противовоспалительного лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы, противопоказан детям до 12 лет.

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