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22:06, 27 октября 2023
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В Москве четвероклассник погиб, сделав кувырок на домашнем турнике

Четвероклассник в Москве умер после упражнения на домашнем турнике.

В Москве четвероклассник погиб, сделав кувырок на домашнем турнике

© Freepik

В Москве четвероклассник погиб, неудачно сделав кувырок на домашнем турнике. 10-летний школьник хотел размяться на нем во время подготовки домашнего задания.

Подробности трагедии сообщил сайт mk.ru.

26 октября мальчик пришел домой из школы в хорошем расположении духа – в тот день он получил три пятерки. Под вечер он сел делать домашнее задание по русскому языку. В перерыв мальчик решил размяться на турнике-брусьях.

Ребенок сделал неудачный кувырок. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Родные говорят, что мальчик любил лазать в городке во дворе, был активным, жизнерадостным, играл с одноклассниками в компьютерные игры.

Ранее в Подмосковье подросток погиб, тренируясь на домашнем турнике. Он делал кувырок на перекладине и потерял сознание.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
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смерть
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