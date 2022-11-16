В Подмосковье подросток погиб во время тренировки на домашнем турнике

В Подмосковье 14-летний подросток погиб, выполняя упражнения на домашнем турнике. Он мог потерять сознание во время кувырка на перекладине.

Происшествие случилось 15 ноября. Мальчик вернулся из школы около четырех часов. Спустя час к нему зашел родственник. К этому моменту школьник был мертв.

В полиции сообщили, что причиной смерти мог стать несчастный случай. Правоохранители не увидели признаков суицида.

Погибший занимался боксом и планировал стать программистом. На домашнем турнике он часто выполнял упражнения на растяжку и различные трюки.

Ранее на детской площадке в Москве нашли мертвого 15-летнего мальчика. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.