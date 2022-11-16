14:18, 16 ноября 2022
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В Подмосковье подросток погиб во время тренировки на домашнем турнике
В Подмосковье 14-летний подросток погиб, выполняя упражнения на домашнем турнике. Он мог потерять сознание во время кувырка на перекладине.
Происшествие случилось 15 ноября. Мальчик вернулся из школы около четырех часов. Спустя час к нему зашел родственник. К этому моменту школьник был мертв.
В полиции сообщили, что причиной смерти мог стать несчастный случай. Правоохранители не увидели признаков суицида.
Погибший занимался боксом и планировал стать программистом. На домашнем турнике он часто выполнял упражнения на растяжку и различные трюки.
Ранее на детской площадке в Москве нашли мертвого 15-летнего мальчика. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.
Источник фото:Freestocks.org
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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