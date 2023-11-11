Раны детям потом пришлось зашивать: агрессивная собака искусала мальчика и девочку

Собака породы стаффордширский бультерьер напала на двух детей в Калуге. В результате случившегося несовершеннолетние выжили и получили рваные раны. Прокуратура поставила данный инцидент на контроль, передает РЕН ТВ.

О первом нападении стало известно, когда в Сети появился ролик. На нем видно, как стаффордширский бультерьер преследует девочку, а та с истошными криками пытается оторваться от агрессивной собаки. В итоге несовершеннолетняя оказалась на земле, где ее чуть не растерзали. Спаслась школьница только благодаря мужчине, который находился неподалеку и услышал призывы о помощи. Собаку удалось прогнать.

Второй случай произошел в соседнем дворе. Там агрессивное животное напало на мальчика. Он, как и девочка, получил травмы. Раны пострадавшим пришлось зашивать в больнице. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее на Сахалине жертвой нападения стаи собак стал семилетний мальчик. Агрессивные псы разорвали школьнику ногу.