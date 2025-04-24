В Москве более 600 человек ищут пропавшего семилетнего мальчика на самокате

В Москве более 600 человек ищут пропавшего семилетнего ребенка. Мальчик на самокате направлялся в школу, но не доехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, все произошло 24 апреля в 7 утра в Обручевском районе столицы. Школьник и мама шли вместе, родительница ушла в одну сторону, а мальчик на самокате в другую. С тех пор он пропал. В последний раз его видели на улице Островитянова, камера зафиксировала ребенка.

Сотрудники полиции и 600 добровольцев ведут поиски мальчика. По словам очевидцев, на лавочке был найден рюкзак, внутри были тетради, подписанные именем ребенка. Он также попал на камеры около поликлиники на улице Бакулева и рядом со школой 109. Потом на улице Профсоюзной дома 136-152, а следом на Капицы, рядом со школой 1273.

Отмечается, что ребенок был в серой кофте с капюшоном, кепке желто-зеленого цвета и с красным рюкзаком.

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