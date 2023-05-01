Исчезли посреди трассы: на Кубани расследуют таинственную пропажу двух аниматоров

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух аниматоров на трассе под Краснодаром. Сотрудники агентства по организации праздников пропали на отрезке федеральной автодороги М4 «Дон». Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как стало известно СМИ, 19-летняя девушка и 37-летний мужчина направлялись на автомобиле из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. В какой-то момент у коллег случилась непредвиденная ситуация – пробило колесо. Им пришлось остановиться на трассе, чтобы устранить неполадку.

Около двенадцати часов ночи мужчина позвонил супруге и рассказал, что им подоспели на помощь двое молодых людей. У них тоже сломалась машина. Однако начался сильный дождь, не позволяющий осуществить ремонт, поэтому они дожидались, когда он закончится. Россиянин попросил жену не беспокоиться и ложиться спать.

С утра аниматоры домой так и не вернулись, а их телефоны стали недоступны. В последний раз машина была замечена в три часа ночи в станице Березанской. Также правоохранители зафиксировали, что с карт пропавших начали списываться большие суммы денег. Всего было снято 190 тысяч рублей.

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